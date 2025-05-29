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雄獅:北美、亞洲雙核心驅動 推動營運再成長

2025/05/29 14:55

雄獅今日股東會通過每股配發現金股利7.5元。（雄獅提供）雄獅今日股東會通過每股配發現金股利7.5元。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）今日召開股東常會，雄獅指出，今年持續推動國際發展，會以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩）為雙核心驅動，結合全球採購與產品設計優勢，推出涵蓋返鄉探親、跨境商務及高端旅遊的多元產品，同時，將強化高單價高端品牌「璽品Signature」，以滿足市場對深度旅遊體驗的需求。

在主題旅遊方面，雄獅持續展開多元化、分眾化的主題產品線，包含登山、滑雪、高爾夫、棒球、馬拉松等，特別是在鐵道旅遊方面，雄獅已將日本作為佈局重點，推出四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車等包列行程；長程鐵道旅行推出瑞士冰河列車、加拿大景觀火車銀楓艙等獲國際肯定的行程；國內部份，則有獨家運營７列觀光列車，將持續深耕鐵道旅遊。

雄獅2024年合併營收283億元，年增30.74%，每股稅後盈餘（EPS）9.81元，今日股東會通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。

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