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新光鋼股東會通過配息2.5元 新台幣升值有匯兌利益

2025/05/29 14:21

新光鋼董事長粟明德表示，集團今年聚焦台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設與綠能。（新光鋼提供）新光鋼董事長粟明德表示，集團今年聚焦台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設與綠能。（新光鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼板裁剪通路大廠新光鋼（2031）今（29）日上午舉行股東常會，董事長粟明德表示，集團今年聚焦台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設與綠能；另外，近期新台幣升值也對新光鋼帶來匯兌利益，有較正面影響。

新光鋼去年合併營收新台幣145.9億元；稅後淨利為新台幣 14.8 億元；每股盈餘（EPS）為 4.5元，今會中通過盈餘分派案，配發現金股利每股2.5元，配發率56%。

新光鋼總經理曾明山表示，第一季延續去年底的熱絡出貨動能，營運表現回升；第二季訂單動能延續，新台幣兌美元急升，對新光鋼是增加匯兌利益。

展望今年，新光鋼表示，集團策略聚焦台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設與綠能，迎接成長動能。

新光鋼將迎接60週年，除深化核心事業與財務穩健策略外，也注資農漁業共生發電等產業；新光鋼目前自建自有屋頂型太陽能發電系統，達到環境減碳量約有131 座大安森林公園 CO2 的吸收量減碳量。

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