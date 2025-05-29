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最新職類別薪資調查出爐 機師月薪逾32萬居冠

2025/05/29 14:17

勞動部公布最新職類別薪資調查，航空駕駛員月薪最高。（彭博）勞動部公布最新職類別薪資調查，航空駕駛員月薪最高。（彭博）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（29）日公布「113年職類別薪資調查」。最高薪的職業前3名持續「霸榜」，分別為航空駕駛員、精算師及醫師；最低薪的職業為洗滌工熨燙工及鞣（製）革、毛皮及皮革工，月薪均不到3萬元。至於長期喊缺工的「房務人員」，月薪3萬688元，僅較年同期加薪925元，年薪更不到40萬元，只有38.5萬元。

調查結果顯示，月薪最高薪的職類，仍為航空駕駛員月薪32.3萬元最高、精算師21.2萬元次之，醫師18萬元排名第3，其餘依序為職業運動員、船舶監管人員（含引水人員），月薪均逾10萬元，與往年相同。

若計算年薪，也以航空駕駛員363.8萬元最高、精算師362.5萬元、醫師252.4萬元，均超過250萬元；至於船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師、職業運動員均逾150萬元。

若觀察「低薪」職類，洗滌工、熨燙工月薪僅2萬9828元，一年賺39.1萬元；鞣（製）革、毛皮及皮革工作人員每月只賺2萬9950元，年薪44.7萬元。

廢棄物收集工及回收資源分類工月薪3萬281元、年薪37.2萬元；清潔及家事工作人員（含建築清潔工、房務人員）3萬688元、年薪38.5萬元；收票員、引座員、休閒遊樂場所服務員月薪3萬686元、年薪38萬元；廚房幫工（含速食烹調）月薪3萬752元、年薪39.4萬元，其相同點均為「基層技術工及勞力工」。

勞動部在去年8月間進行「113 年職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業的事業單位，113調查有效樣本共 9953家，統計項目包括7月底各職類全時受僱員工（含外籍移工,不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者）人數、7 月平均每人經常性薪資（月薪），及前一年（112 年）全年平均每人薪資所得（年薪）。

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