買債券保護不了你！高盛點名「這2項資產」是新避風港

高盛分析師週三（28日）在報告中建議長期投資人考慮配置2種替代資產：黃金和石油期貨。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去，股票與債券的分散配置被視為能夠應對各種外部衝擊的投資組合方式，但在當前關稅政策與經濟不確定性加劇的環境下，固定收益資產似乎已不再是對抗波動性的有效避險工具。高盛分析師週三（28日）在報告中建議長期投資人考慮配置2種替代資產：黃金和石油期貨，看好可在重大通膨衝擊中，帶來關鍵的避險作用。

高盛分析師週三在報告中指出，無論是在4月初關稅升級引發美國經濟衰退憂慮時，還是上週美國財政可持續性導致長期借貸成本飆升時，美國長天期公債近期都無法對抗股市下跌的壓力。

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高盛表示，股市與債市同步走跌並非全新現象，在過去歷史上，於通膨飆升或大宗商品市場遭受衝擊時，也會出現同樣情況。為了獲得更具韌性的長期避險力道，高盛建議投資人將資產組合中納入2類替代性資產，分別是黃金與石油期貨。

高盛表示，關鍵在於，黃金與石油是對抗2類主要通膨衝擊的關鍵避險工具，而這2大衝擊，正是壓縮股債報酬表現的核心因素。黃金有助於對沖央行與財政政策信譽惡化的風險，而石油則通常能在供應面遭遇負面衝擊時發揮保護作用。

高盛指出，在傳統「60%股票40%債券」配置的投資組合中，若加入黃金與增強型石油期貨，年均波動率可望從原本的 10% 降至低於 7%，穩定性明顯提升。

對於打算長期持有、也就是超過5年的投資人，高盛建議應對黃金採取「超過權重」（overweight）的配置策略。金價已在2025年勁揚26.6%，並數度刷新歷史高點。高盛認為，這波漲勢主要受到華府政策面不確定性的推動，而這些結構性問題短期內恐難根除，包含財政可持續性疑慮、公債規模擴張，以及白宮對聯準會獨立性發出的威脅，均被視為黃金的多頭因素。

至於石油，高盛則建議投資人維持「正期望但低於權重」（positive but underweight）的配置。因為儘管石油在供應衝擊時具有一定的避險功能，但因全球產能充足，2025 至 2026 年出現供給短缺的風險有限，限制了其潛在上行空間。

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