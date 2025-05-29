遠東新：全球經濟震盪擴大 產業進入兩年淘汰賽

遠東新副董事長席家宜今天指出，全球經濟情勢震盪持續擴大，匯率與關稅變動成為影響企業營運的主要風險來源。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新（1402）副董事長席家宜今天指出，全球經濟情勢震盪持續擴大，匯率與關稅變動成為影響企業營運的主要風險來源，台灣企業必須調整佈局策略，強化ESG與綠色製程等差異化競爭力，才能在未來兩年內的產業淘汰賽中存活並脫穎而出。

席家宜指出，近期新台幣匯率由27.5元快速貶至33元，後又升值至29.9元，劇烈波動造成第一季財報出現明顯壓力。儘管部分產業具備避險機制，但升值速度之快仍導致實質損失，未來升值幅度可望減緩，企業仍須謹慎管理匯率風險。

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談到美中貿易壁壘與美國新一輪關稅政策將對出口導向型國家造成長期衝擊。席家宜說，關稅對需求的影響雖不如過往嚴重，目前平均仍有3%至4%的關稅壓力，需求下滑10%至20%，部分產品雖能轉嫁成本，但須與品牌商協商調價，若產品具差異化如綠色產品，因供不應求轉嫁壓力較小，受損相對有限。

對於海外市場佈局，遠東新已將近十年投資主力轉向美國、日本與東南亞，台灣則聚焦高附加價值產品與研發升級。品牌端如Nike與Lululemon仍100%於海外生產，但10%關稅需供應鏈分攤，企業須因應新形勢調整營運模式。

永續面向上，遠東新多年來深耕碳中和與循環經濟，綠色產品、低碳原料佔比持續提升。PET瓶回收材料預計一至兩年內達飽和，公司提前部署化學回收與生質材料路線，並透過稻桿等非糧作副產物進行再製，避免與糧食爭地。

席家宜：支持水費合理調漲

近期水與電力資源議題亦為關注重點，席家宜表示，台灣水價40年未漲，導致資源浪費，公司與地方政府合作提升水回收比例，部分廠區已達55%，居產業領先地位。二氧化碳（CO2）回收再利用技術則已投入逾15年，未來仍將持續投入開發與商品化應用。

此外，遠東新強調女性高階主管比例持續提升，年增幅達51%，也已納入ESG報告中，顯示企業對多元與永續發展並重。管理層認為2025、2026年將是產業關鍵轉折期，能夠提升附加價值、強化資源使用效率與應變能力的企業，才有機會在此波產業洗牌中勝出。

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