「顧貓」年薪破500萬！每週上班8小時 夢幻工作內容曝

Jerry喜歡在辦公室聽古典音樂。（翻攝自BBC）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國倫敦一間私人飛機公司近日發布徵才公告，尋找1至2名「貓保母」，負責在辦公室照顧英國短毛貓Jerry。每週僅需工作8至12小時，時薪介於65至100英鎊（約新台幣2603至4004元），全職年薪最高可達13.5萬英鎊（約新台幣540萬元），已經吸引超過250人申請。

綜合外媒報導，這家公司名為「Aviamarket」，該公司執行長Viktor Martynov受訪表示，Jerry是他的愛貓，因為他經常需要加班及出差，便決定把Jerry帶到辦公室作伴。他指出，Jerry深受員工喜愛，甚至能提升團隊士氣，「銷售部的同事每天上班前都會摸牠一下，當作帶來好運。」Jerry更曾意外促成一宗飛機交易，「當時雙方談判氣氛緊張，Jerry突然跳上對方腿上，對方也是貓奴，氣氛立刻緩和下來，最終成功談成這筆生意。」

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此外，徵才啟事中指出，雇主預計聘請1至2人，可兼職也可全職，共同分擔每週共計40小時的工作，但實際上每人每週只需工作約8至12小時。工作內容包括每天為貓咪提供2次鮮奶和飼料、溫柔地為牠梳毛、清理貓砂盆、留意牠的健康狀況，每週五播放古典音樂給牠聽，以及每月前往倫敦知名百貨為貓咪挑選新玩具。

這則招聘啟事特別強調，應徵者需具備照顧動物的經驗及良好的時間管理能力，同時能夠營造「安靜、尊重並適合貓咪生活的環境」。這項職缺由外包公司負責招募，根據該公司透露，目前他們已收到逾250份申請，相當搶手。

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