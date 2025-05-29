強化電網韌性展現成效 屏東停電數較去年同期減少4成

台電透過紅外線熱像分析儀，及早發現接點異常與溫升問題。（台電屏東區處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接端午連假，台電屏東區處提前完成多項預防性電網強化作業，包括樹竹剪修、熱像儀檢測、電纜測試、設備防護及施工路段安全告知等，確保供電穩定、降低事故風險；截至今年4月底，強化電網韌性作為已展現成效，統計屏東縣事故性停電26件，較去年同期減少18件，減幅約達4成。

台電屏東區處今天（29日）表示，近期區處依據地區特性與電網狀況，持續執行設備巡檢、線路測試與預警性修繕作業，針對老舊設備或易受天候影響區段進行優先處理，以提升整體供電穩定性。部分地區因配合此類工作進行必要停電，特別呼籲民眾體諒並支持，共同維護電網健康。

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樹竹修剪方面，為防止強風或雷雨造成樹木干擾配電線路，屏東區處執行樹竹剪修作業，目前已剪修面積已超過36萬平方公尺，顯著提升架空線路安全性，減少因強風吹斷樹竹碰觸電力設備而引發的跳脫與停電，台電也呼籲民眾，若發生樹竹壓到電線，請立即通知台電處理，切勿自行修剪，以免觸電。

為強化設備檢點，透過紅外線熱像分析儀，已完成5173處設施檢測，及早發現接點異常與溫升問題。同時，地下配電電纜進行極低頻（VLF）測試，累積長度達34萬3885公尺，強化地下配電網穩定度。

對於公共工程或建設路段，屏東區處也派員到施工現場宣導防止碰觸或挖損配電線路的安全作業；並加強裸露配電設備防護，截至目前已完成1469處加裝被覆設施，避免鳥獸觸碰造成停電事故。

台電屏東區處也說，端午連假期間已部署搶修人力與機具，24小時為民眾服務，若發生不預警事故停電，可撥打1911客服專線或區處停電通報電話：08-7322111，以儘速派員搶修復電，讓民眾安心過節。

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