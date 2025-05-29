川普關稅被裁定違法、美元暴衝，台幣一度貶回30字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅政策遭美國聯邦法院裁定違法，使美元指數大幅跳升回到100，新台幣兌美元匯率反映美元轉強，今早開盤後一度貶回30.005元，出口商見狀趕忙進場拋匯，雖使台幣貶幅斂，但美元買盤回流，新台幣匯價中午暫時收在29.995元、貶值8.5分，台北外匯經紀公司成交量7.66億美元。

聯準會週三公佈會議紀錄顯示，官員們普遍認為，經濟不確定性續存，宜採取審慎貨幣政策，並擔憂若通膨重新升溫，Fed貨幣政策可能面臨艱難抉擇。

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Fed會議紀錄公佈後，美元走勢平平，美股四大指數收黑，惟盤後輝達公布財報表現優異，加上美國聯邦法院認定川普關稅政策違法，美股盤後大漲、美元指數反彈升破100大關，亞洲股市紛紛開紅盤慶賀，主要亞幣升值壓力減輕，連袂走貶。

新台幣匯價一早即貶破30元整數大關，日圓兌美元匯率更是直接摜破145兑1美元、人民幣離岸價一度貶破7.2兑1美元關卡、韓元亦重挫逾0.6%。

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