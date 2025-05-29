四川紡織廠欠薪3300元工人縱火燒廠 敲響中國社會警鐘

中國四川省宜賓市屏山縣的錦裕紡織公司日前發生火災後，「前員工被拖欠800元人民幣工資後縱火」的消息在中國網路廣傳。外媒指出，中國層出不窮的薪資糾紛，以及由此引發的極端個體事件，正持續敲響社會警鐘。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國四川省宜賓市屏山縣的錦裕紡織公司日前發生火災後，「前員工被拖欠800元人民幣（下同，新台幣3300元）工資後縱火」的消息在中國網路廣傳，縱火嫌犯的違法行為意外獲得不少網友同情，甚至有人尊稱他為「800哥」。新加坡《聯合早報》指出，中國層出不窮的薪資糾紛，以及由此引發的極端個體事件，正持續敲響社會警鐘。

錦裕紡織公司5月20日發生火災，中媒《華商報》引述目擊者指出，這場大火從當天中午一直燒到晚上，現場濃煙滾滾，煙霧騰起數十公尺高。 事發後有網友稱，該紡織廠1名員工被拖欠1個月工資，他去找相關人士理論時發生爭吵，遂持刀將對方捅傷，然後用汽油將車間布料點燃。

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屏山縣公安局5月22日凌晨證實，5月20日12時許發生一起縱火案，27歲的文姓男子當天上午前往一紡織廠車間點火引發火災，後被現場處置民警控制。由於車間內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救後火勢已得到控制，火災未造成人員傷亡。文姓犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，正對其犯罪動機、作案過程、損失情況進一步調查核實。

與此同時，在中國各大社群媒體平台上，有關文姓男子是「被苛扣、拖欠工資800元後縱火」的消息廣泛傳播，讓他的違法行為獲得大量網友同情，還獲得「800哥」、「八爺」、「八哥」等封號。

不少網友稱文姓男子是「人民英雄」，認為底層工人長期受壓迫剝削，維權困難。有網友留言表示，「800哥點燃了打工人的怒火」、「燃燒自己，照亮他人」、「相信這場大火給全國工廠的老闆上了一課」，一些網友甚至提出為「800哥」的家屬捐款、籌資請律師等。

中國機械工業集團旗下的《紡友網》5月24日）發文稱，這起極端個案的縱火者年僅27歲，當前紡織工人主力軍已轉向「90後」和「00後」，新生代勞動者對平等尊重有更高的要求，若仍沿用家長式管理，極易導致矛盾積壓。

《華爾街日報》去年11月報道，中國企業欠薪問題日益加劇，雖然勞資糾紛在中國並不罕見，但社群媒體上出現的此類事件正在增多。

總部設在香港的非營利組織「中國勞工通訊」（CLB）收集整理並校對後的數據顯示，過去6個月裡，全中國已發生1104起勞工抗議活動，幾乎都是由被拖欠工資或其他與薪資相關的不滿導致，這個數字已遠超2022年全年的約700起。

澳洲蒙納許大學商學院教授史鶴凌去年12月接受《美國之音》訪問表示，中國私人部門的欠薪普遍存在於各個行業，公共部門欠薪的發生頻率也在變高。由於沒有工會等途徑為工人發聲，走投無路的工人只能用極端方法討薪，長此以往會對社會穩定會產生極大負面影響。

網友對屏山縣錦裕紡織公司縱火男子的「800哥」稱呼，已遭中國社群媒體下架，顯示官方並不希望類似極端行為被美化，甚至產生模仿效應。但下架輿論並不能遮蔽現實，當合理維權越來越艱難，勞工群體才會用一些極端行為來「對抗不公」。層出不窮的薪資糾紛，以及由此引發的極端個體事件，正持續敲響社會警鐘。

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