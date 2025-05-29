台灣大蔡明忠：平台經濟是電信業的未來

台灣大今日舉行股東會，董事長蔡明忠說，股價、獲利，應該是兩個都要。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大今日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，電信業者不應只是提供連網服務，更要思考如何透過平台經濟參與數位時代價值創造，台灣大早年投資電商平台momo富邦媒（8454），到近期設立虛擬資產交易所TWEX，正持續擴展科技服務，平台經濟才是電信業的下一步。

針對股東會中，小股東在乎股價，還是獲利，蔡明忠說，就像兩個兒子，「只能選一個嗎？」，應該是兩個都要選，獲利跟股價是連動的，如果獲利不好，股價不可能會好，公司以創造股東最大價值為首要政策，要達到這個目標，沒有獲利也達不到。

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蔡明忠指出，當年富邦金控創投持有momo的股份，但因產金分離規定而釋出股權，由台灣大接手投資，正是看準平台的長期潛力，若沒有行動網路，亞馬遜、臉書、Google等也難以成功，台灣大提供連網基礎設施，卻讓平台業者創造的價值。

蔡明忠說，momo的崛起即是得力於行動網路的普及，而台灣大選擇進入平台經濟，是對趨勢的前瞻回應，平台才是電信業的下一步。

另外，針對台灣大近期成立的虛擬資產交易所TWEX，蔡明忠表示，隨著全球對美元霸權地位受到挑戰，虛擬資產交易所的成立，是提供另類資產給投資人選擇。

蔡明忠表示，5G開台至今近5年，台灣大合併台灣之星引領電信產業回歸價值競爭，有助於電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多優質且差異化的服務。因此，在整併完成後，原台灣大用戶可使用的4G與5G頻寬均較合併前增加約7成，而原台灣之星用戶的4G與5G頻寬更是原本的2倍以上，助於提升用戶滿意度。台灣大以電信服務為基礎，持續拓展5G生態系，設計多元獨門方案，滿足廣大用戶需求；並以科技與創新為核心，與集團各事業體緊密結合，積極布局AI、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用，透過電信驅動的科技新事業，帶動業務發展，開創電信產業「價值」競爭新格局，為股東、員工、客戶等八大利害關係人創造長期價值。

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