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5月貨櫃即期運價快速向上 長榮：可望持續走高

2025/05/29 12:14

長榮今日舉行股東位。（長榮提供）長榮今日舉行股東位。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運今日舉行股東會，長榮表示，在中美關稅互降下，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，而中美關稅暫緩後，貨主急於恢復出貨下，5月中即期市場運價已快速向上調整，不過，由於市場需求大幅增加，船隊調動短期內無法一步到位，因此市場預期運價水準將持續走高。貨櫃海運8至9月為傳統出貨旺季，長榮海運對市場發展仍保持審慎樂觀。

針對股東會中股東提問，希望公司能將目前的年配息政策改為季配息，對此，長榮財務主管說明，經綜合考量後，認為在目前外在環境變動鉅大的狀況下，仍以年度盈餘分配之方式，較能兼顧公司發展並確保股東長期的權益，同時，在國際政經局勢動盪的環境下，配息政策除考量股東權益外，仍需兼顧財務穩健與長期策略彈性，且因航運景氣與市場變化快，年配息方式較能兼顧年度間資本支出與現金規劃之整體性及彈性。

長榮進一步說明，採年配息時，除息當日股價減幅較大，雖股價短期填息的壓力相對也大，但若營運狀況佳仍可順利填息，填息能力乃是取決於公司獲利能力和市場對未來經營表現的信心。

展望全年，長榮表示，全球貨櫃航運市場面臨多重挑戰，其中，地緣政治動盪與國際經貿環境劇烈變化，均對全球經濟與航運市場產生壓力。此外，國際貨幣基金組織（IMF）也將2025年全球經濟成長預測自3.3%下修至2.8%，顯示全球景氣動能放緩，面對詭譎多變的外部環境，將持續強化整體營運韌性與市場競爭力，因應瞬息萬變的全球航運市場。

長榮目前營運船隊227 艘，總運能181.48萬TEU。目前尚有53艘待交。今年總計將交付21艘船，總運能20.75萬 TEU,，而截至5月28已交付7艘新船。

長榮表示，市場減排的替代燃料，目前沒有單一選項能達到零碳且符合商業規模，因此對新燃料選擇保持開放，除甲醇環保雙燃料船外，也訂造LNG環保雙燃料船，選擇LNG因其技術成熟、取得方便，有助降低營運風險，會持續探索不同低碳燃料，朝向永續發展目標前進。

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