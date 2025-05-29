東洋總座侯靜蘭：營運三箭有成 持續立足台灣、布局海外

東洋今召開股東會，通過股利等議案，圖右一為東洋總經理侯靜蘭、右二為董事長林全。（圖:東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣東洋藥品（4105）今天舉行股東會，東洋總經理侯靜蘭表示，她加入台灣東洋已經三年，在過去三年中，她訂定東洋三個重要的核心策略-「營運三箭」，在這三箭下，東洋的進展是非常健康也非常好。未來在東洋三個核心策略方向下，她會持續帶領團隊朝向國際化的願景，以穩健腳步往前邁進，希望東洋能夠立足台灣、布局海外、銷售全世界。

侯靜蘭的營運三箭分別是「外銷困難學名藥 布局海外」、「授權引入國際新藥 國際大廠合作」以及「自製國產新藥」。在營運三箭帶動下，東洋去年營收近59億、將近7%的年成長；淨利部分，除扣掉關聯子公司的里程金外，東洋本業淨利也有8%的年成長。

請繼續往下閱讀...

侯靜蘭說，東洋海外市場的成長相當重要，現在海外市場已貢獻約20%營收。其中最重要的產品就是抗黴藥Lipo-AB，美國出貨持續成長中，針對全球布局也如期展開，相信對東洋未來成長、成長動能、整個收益會有更好的表現。

此外，侯靜蘭指出，這2年來，東洋授權引入了幾項新藥產品以及跟國際大廠羅氏分別在去年跟今年合作2個產品。今年還會有新藥產品上市，而這幾個產品涵蓋幾個重要的癌種，從肺癌、大腸癌到血癌，這對東洋在癌症治療上扮演非常重要的意義。

在「自製國產新藥」方面，東洋去年底上市非常重要的自製抗生素，侯靜蘭預估今年這個藥品在市場上也有非常好的成長；今年底，東洋會在癌症領域上市第二個國內自製新藥。

相信在後疫情時代下，她認為東洋絕對可以在政府期待產業供應鏈韌性、維持供應鏈完整性下可以扮演非常重要角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法