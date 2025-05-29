晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯穎AI伺服器「兩類機種」通吃 下半年出貨大幅成長

2025/05/29 11:25

伺服器大廠緯穎今天召開股東常會，管理層看好下半年出貨展望。（記者方韋傑攝）伺服器大廠緯穎今天召開股東常會，管理層看好下半年出貨展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）今天召開股東常會，管理層表示，AI伺服器當中的圖形處理器（GPU）、特殊積體電路晶片（ASIC）兩類機種，未來將雙軌並行發展，由於產業進入軍備競賽階段，新舊產品目前仍會並行一段時間。緯穎客戶的ASIC設計已進入第3代，未來公司將同時投入兩條技術路線，下半年相關出貨量預期將大幅成長。

談到美國對等關稅，緯穎董事長洪麗寗表示，因部分產品已受惠於美加墨協定（USMCA）、232條款取得豁免，加上多元產能佈局與風險分散，實際受到的影響有限。公司出貨有7成來自墨西哥廠，且德州廠與墨西哥廠距離僅約30分鐘車程，兩地產能可靈活調配，不會因政策變動而放棄任一地區。

緯穎總經理林威遠說，德州新廠預計2025年第4季開始出貨，2026年投產進度將視關稅政策發展而定，目前尚無法確定最終時程，產能規劃將依實際情況加以規劃。此外，面對關稅與匯率等不確定因素，公司持續動態調整策略，每天都在積極應變，針對不同情境準備多套應對劇本。

林威遠強調，未來依舊是個挑戰及機會並存的世代，面臨全球局勢不確定性加劇挑戰，同時也隨著AI發展應用需求擴大，正逐步驅動著產業轉型，提升企業運營效率。緯穎堅定對研發技術領先和創新的承諾，也持續培育且投資人才，並以穩健之態邁步向前，追求永續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財