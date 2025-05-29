緯穎AI伺服器「兩類機種」通吃 下半年出貨大幅成長

伺服器大廠緯穎今天召開股東常會，管理層看好下半年出貨展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）今天召開股東常會，管理層表示，AI伺服器當中的圖形處理器（GPU）、特殊積體電路晶片（ASIC）兩類機種，未來將雙軌並行發展，由於產業進入軍備競賽階段，新舊產品目前仍會並行一段時間。緯穎客戶的ASIC設計已進入第3代，未來公司將同時投入兩條技術路線，下半年相關出貨量預期將大幅成長。

談到美國對等關稅，緯穎董事長洪麗寗表示，因部分產品已受惠於美加墨協定（USMCA）、232條款取得豁免，加上多元產能佈局與風險分散，實際受到的影響有限。公司出貨有7成來自墨西哥廠，且德州廠與墨西哥廠距離僅約30分鐘車程，兩地產能可靈活調配，不會因政策變動而放棄任一地區。

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緯穎總經理林威遠說，德州新廠預計2025年第4季開始出貨，2026年投產進度將視關稅政策發展而定，目前尚無法確定最終時程，產能規劃將依實際情況加以規劃。此外，面對關稅與匯率等不確定因素，公司持續動態調整策略，每天都在積極應變，針對不同情境準備多套應對劇本。

林威遠強調，未來依舊是個挑戰及機會並存的世代，面臨全球局勢不確定性加劇挑戰，同時也隨著AI發展應用需求擴大，正逐步驅動著產業轉型，提升企業運營效率。緯穎堅定對研發技術領先和創新的承諾，也持續培育且投資人才，並以穩健之態邁步向前，追求永續發展。

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