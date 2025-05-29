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陽明蔡豐明：看好貨量成長潛力 強化南美、南亞航網

2025/05/29 11:02

陽明今日召開股東會，股利維持發放7.5元。（陽明提供）陽明今日召開股東會，股利維持發放7.5元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日召開股東會，陽明董事長蔡豐明指出，今年貿易衝突加劇、保護主義抬頭、地緣政治緊張局勢升溫等因素，加劇全球經貿發展不確定性，但陽明海運仍以穩健發展貨櫃運輸本業為核心，力求營運規模成長契合全球貿易成長與經濟發展需要，故將搭配市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南北向市場佈局，並透過中長期布建多元船型之計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力，以配合供應鏈移轉與重組趨勢，拓展商機並鞏固競爭力。

會中針對小股東建議，是否可將每股配發現金股利提高到10元一事，蔡豐明指出，陽明一向重視對股東回饋，根據公司章程跟相關法規，考量當年營運成果、資本支出、未來營運需要等因素，因此決議今年配發7.5元，這是考量公司長期發展並兼顧股東利益。

陽明日前指出，集團擬定中長期造船計畫，目標是2032年總運力擴大至110萬～130萬TEU（20呎櫃），成長幅度達60％，包括首度新造2萬TEU大型貨櫃輪等，預計7年後全球市占率從目前2.2％提升至2.8％～3％。

陽明海運去年合併營業收入2227億元，稅後淨利642億元，EPS為 18.38元，因當年度通膨持續放緩及全球貿易穩定復甦，加上全球運力大幅增加之壓力因地緣政治衝突繞行好望角而緩解，全年獲利表現穩健；然產業經貿環境持續變化，環保法規與溫室氣體減排壓力日增，陽明海運已逐步展開節能之新世代船隊布建規劃，以強化競爭實力並符合中長期業務拓展目標，因此綜合評估獲利與公司永續經營所需，股東會通過配發每股現金股利7.5元。

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