仁寶伺服器營收雙位數成長 AI PC拉升貢獻度

仁寶今天召開年度股東常會，管理層看好公司打入輝達供應鏈，對營運前景有所幫助。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）今天召開年度股東常會，管理層看好公司受惠於打入輝達供應鏈，與輝達台灣總部地理位置相鄰，有望持續加深雙方的合作力道。目前伺服器領域的營收貢獻低於2%，預期今年此區塊業務將有強勁的雙位數增長表現，AI PC也會進一步擴大出貨。

仁寶董事長陳瑞聰表示，輝達是仁寶在台灣的鄰居，有助於未來雙方更緊密的合作與發展，且該公司在全球AI伺服器領域的市佔率高達9成，公司未來營運可望受惠。台灣AI產業應用發展迅速，公司面臨缺才挑戰，近期業界對AI 伺服器人才的薪資調幅明顯提升，公司也將採取多元方案吸引優秀人才，以因應未來發展需求。

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關於產能佈局，陳瑞聰說，仁寶除了正在評估美國設廠地點，在全球9個國家也有製造據點。今天已注意到美國法院發布聲明，指出川普政府無權對各國徵收關稅，這使得現有關稅政策面臨歸零的可能性。由於關稅政策變數大，又牽扯匯率波動，讓未來景氣發展難以預測，公司將隨時關注政策動態並調整策略，保持高度警覺，隨時做出應對。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero提到，在美國生產伺服器或PC的成本極高，當地工資約為亞洲（如中國、越南）的5倍，且美國本地缺乏完整供應鏈，導致材料與零件運輸成本大幅增加。若川普政府對成品進口徵收關稅，公司需比較關稅金額與供應鏈成本，評估最具成本效益的生產方案。

Anthony Peter Bonadero說，今年除了伺服器業績年增雙位數百分比，AI PC的營收比重也會持續從既有的26%向上成長，公司對於下半年市場仍持審慎樂觀態度，並密切關注全球經濟不穩定及消費信心變化，合併參考市調機構做出的預測報告。

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