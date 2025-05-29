精測股東會順利通過每股配發7.8元

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測今（ 29 ）日召開2025年股東會，順利通過2024年度盈餘分配案，每股配發7.8元現金股利，股利配發率維持50%的水準。

精測今會中承認2024年度財報，營收36.05億元、年增 25%；毛利率54%；受惠AI 的應用帶動高頻高速的測試需求，稅後每股盈餘15.55元。

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精測表示，2024年全球半導體產業展現成長走勢，AI 技術的發展與積極推廣應用，成為產業發展的重要驅動力，精測推出高速112Gbps PAM4探針卡、 SSD Controller PCIe 6 高速資料傳輸解決方案、微間距35um測試探針及載板整合方案、 PAM4 224Gbps Coaxial Socket 以及高速 DDI 晶圓級封裝測試探針卡等產品，並將混針及導板散熱等技術導入量產，以因應先進封裝下的測試需求。

面對總體經濟環境的不確定性局勢，精測表示，公司持續投入新產品、新技術的研發，包括高階測試介面板與精進探針卡，新開發BKL、SS、SL等多款探針，滿足客戶於智慧型手機應用處理器 （AP） 、高效能運算 （HPC）、人工智慧 （AI）、射頻 （RF）、電源管理 （PMIC） 及等晶片測試探針卡驗證與量產，期待未來能持續滿足半導體產業各領域龍頭客戶的測試需求，並提供更具競爭力的解決方案。

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