信錦董座陳秋郎：加速新客戶布局 彈性調整生產配置

信錦董事長陳秋郎主持今日股東會。（信錦提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐（hinge）及機構件大廠信錦（1582）今日召開股東常會，通過配發每股現金股利5.5元，配發率達77.1%，每股配發現金股利為近五年新高。

信錦去年營收達94.04億元，年增7.2%，主要來自PC及電競顯示器的穩健成長，加上低軌衛星產品的挹注貢獻，並在產品組合優化下提升毛利率至29.1%，全年營業毛利為27.4億元，年增41.3%；歸屬母公司稅後淨利10.2億元，年增59.0%，營業毛利與歸屬母公司稅後淨利雙雙創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）7.13元，較前年的新台幣5.12元成長39.3%。

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今日股東會決議通過配發每股現金股利5.5元，配發率77.1%，除息交易日訂於6月16日、分配現金股利基準日為6月22日、現金股利發放日為7月11日。

展望今年表現，信錦第1季合併營業收入達22.4億元，年增4.5%，每股稅後盈餘1.05元。截至1至4月，信錦累計營收達30.2億元，較去年同期增長1.4%。為因應整體產業環境的波動，信錦表示，將持續擴大既有產品的滲透率，並加速新客戶的布局，鞏固樞紐及精密機構件領域的產業領導地位，透過彈性的生產資源配置，積極配合客戶與供應鏈動態調整，以深化合作關係及維持產業競爭力。

此外，根據交易所統計，董事長陳秋郎在4月也增加持股，以行動捍衛自家股票。整體而言，信錦對於未來營運展望審慎樂觀。

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