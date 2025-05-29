21萬電動車在日本走紅 ! 在日銷量恐超越豐田

日本新創公司推出一款售價僅20萬元的單座電動車，在日本走紅。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本是全球車界的領導者，當地人最青睞油電混合車，以致電動車的需求逆風。不過，近期有1款售價100萬日圓（約新台幣20.5萬元）的單人電動車在日本走紅，《彭博》預計，未來這款單坐電動車在日本的銷量，將有機會超越日本最大車企龍頭豐田。

《彭博》報導，近期日本新創公司KG Motors推出一款最小、最便宜的單座電動車「mibot」來啟動日本的電動車市場。截至2025年5月初，該公司已收到2250份訂單，其中95%以上訂單來自擁有至少一輛汽車的駕駛，「mibot」預計10月開始在日本生產。

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KG Motors計劃，在2027年3月前將交付的3300輛汽車，已有超過一半已經預售給客戶。這意味著，該公司在日本的電動車銷量，可望超過全球最大的汽車製造商豐田（2024年銷售約2000輛電動車）。

KG Motors指出，第一批產品將會虧損，但預計第二批產品將達到收支平衡。之後年生產目標約1萬台。

《彭博》指出，KG Motors的規模和按訂單生產策略，對營運有利。儘管電動車使用的零件比傳統汽油或混合動力車少得多，但「mibot」又將其提升到了另一個層次，主要是由電池、電動馬達和稀疏電子設備組成，這些電子設備透過安裝在四個輪子上的單體底盤內的線路連接，其生產成本很低。

「mibot」車子高度不到150公分，續航里程為100公里（62 英里），充電時間為 5小時，最高時速為60公里/小時。相較現今在日本深受歡迎的日產電動車Sakura入門款售價約239.9萬日圓（約新台幣49.3萬元），其售價僅為一半。

《彭博》指出，小型車一直是日本車市的特色，佔2023年日本電動車的總銷量約55%。而目前在日本銷售最好的小型電動車品牌，為日產的Sakura，其2024年銷量接近2萬3000輛。

為搶佔日本電動車市場，國內外汽車製造商努力在日本推廣電動車。其中，南韓現代汽車（Hyundai）在今年初推出售價僅285萬日圓（約新台幣58.6萬元）的小型電動車Inster，為現今日本最便宜的進口小型電動車。至於中國比亞迪也計劃，將在2026年下半年生產一款專門針對日本市場的全電動輕型汽車。

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