遠東新世紀配現金1.6元 宣布五大佈局主軸

遠東集團起家厝、老牌紡織廠遠東新世紀（1402）今日召開股東常會，董事長徐旭東感冒休息，副董事長席家宜代理主持。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東集團起家厝、老牌紡織廠遠東新世紀（1402）今日召開股東常會，管理層未來將以「智創循環、科技驅動」為核心策略，推動生產事業轉型與永續經營，布局涵蓋「國際布局與一條龍垂直整合」、「綠色低碳與永續目標推進」、「創新研發再創高峰」、「AI智慧轉型全面推動」、「強化營運韌性與財務體質」五大主軸。

遠東新世紀股東常會通過每股現金股利1.6元，2024年合併營收達2710億元、年增5%，創下歷史新高，稅後淨利100.3億元、年增22%，每股盈餘2.0元。2025年首季合併營收637億元，稅後淨利達23.3億元、年增47%，顯示營運動能持續轉強。

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管理層指出，公司在台灣、中國、日本、美國與越南等地共設26個生產基地，具備完整聚酯產業鏈，為全球唯一自上游原料至下游應用一條龍整合供應商，強化全球市場服務能力。集團目前同時訂定2030年減碳50%、綠色產品營收占比達50%的目標，2024年溫室氣體排放量已較基準年減少34%，綠色產品營收達483億元，占生產事業營收33%，節能減碳成效優於預期。

此外，遠東新現階段已強化聚焦100%回收聚酯材料開發，包括單一材質運動鞋與安全氣囊纖維，並獲得紅點設計獎、iF獎、環境部「綠色化學應用與創新獎」等肯定。2025年更榮獲德國「二氧化碳利用創新獎」，成為亞洲唯一獲獎的企業。公司也導入AI於生產、業務、資安與行政管理，包含強化網路防護、供應商資安風險監控及員工訓練。

遠東新看好旗下主力產品聚酯粒與纖維應用廣泛，客戶涵蓋全球品牌大廠，具長期供應優勢。股東權益比自2022年起持續改善，至2025年首季已達48%，超過提升整體抗壓能力與獲利穩定度。

〇土地開發與轉投資擁千億價值

遠東新提到，集團在台擁有56萬坪土地，投資性不動產帳面價值達1300億元，其中，「台北遠東通訊園區」吸引谷歌（Google）等國際企業進駐，具高度租金與開發潛力。轉投資方面，包括亞洲水泥（1102）、遠傳電信（4904）、遠東百貨（2903）等集團旗下績優上市公司，市值高於帳面成本約800億元，為公司獲利來源之一。

遠東新世紀表示，未來將持續以低碳技術、綠色材料與智慧製造引領產業升級，結合全球化布局與財務穩健基礎，打造具韌性的永續企業，創造長期價值。

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