關稅「臨陣退縮」？川普反嗆華爾街不懂談判

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場出現一個新的用詞「TACO交易」，質疑美國總統川普（Donald Trump）反反覆覆的關稅措施，週三（28日）川普則否認自己曾「退縮」，並稱是華爾街不懂談判。

《CNBC》報導，TACO交易一詞由《金融時報》專欄作家所創造，意旨「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，指的是川普宣佈高額新關稅，導致市場暴跌，然後暫停或降低關稅，進而推動市場反彈的一種模式。

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週三在白宮受訪時，川普否認自己退縮，並表示，自己的行動幫助美國在貿易談判中取得了進展。談到歐盟時，川普指出，在美方採取行動之後，布魯塞爾稱，雙方可以隨時見面。川普先前對歐盟徵收了50％的美國關稅，兩天後宣佈延後徵收新關稅。

川普表示，「你說這叫退縮？這叫做談判」，並批評這個問題「令人不快」。

川普上週五（23日）呼籲美國從6月1日起對歐盟徵收高關稅，股市隨後下跌，週日（25日）在歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）要求延期後，川普表示將把截止日期延後到7月9日。

在週二（27日）下一個交易日時，主要股指均出現上漲。

川普在週三演說中繼續表示，50％的關稅推動了美歐貿易談判的啟動。可悲的是，現在當美國與歐盟達成協議，協議變得合理得多時，外界卻說「他退縮了」，這真是難以置信。

歐盟關稅政策的轉變並非川普首次突然改變自己的貿易政策。經過數週的醞釀，川普在4月2日公佈了針對幾乎所有國家的個別對等關稅，其中一些國家甚至被徵收30％或更高的關稅。在經歷了幾輪股市動盪之後，川普在一週後，將所有關稅在90天內降至10％，股市因此出現史上最大單日漲幅之一。

川普政府與中國貿易戰也走上了類似的道路，今年4月，川普將對北京的全面關稅上調至145％，引發了報復性關稅，嚇壞了投資人。1個月後，在經過首輪貿易談判後，川普將關稅稅率降至30％。

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