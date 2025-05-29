焦點股》台新藥：眼科用藥授權歐洲藥廠 股價攻漲停

台新藥董事長程正禹（圖:台新藥提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣台新藥公司（6838）昨日宣布，已與歐洲藥廠Adalvo簽訂獨家授權協議，授予其用於術後眼部手術的消炎和止痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在歐洲及巴西市場獨家商業化的權利。台新藥今股價受此消息激勵，攻上漲停27.85元，截至9:20分，成交量約620張、漲停委買近700張。

台新藥表示，Adalvo是一家全球性的B2B（企業對企業）製藥公司，也是歐洲前三大的B2B藥品公司，成立於2018年，專精於透過靈活且具創新性的商業策略進行市場開發。自創立以來，Adalvo已推動近1,100項藥品上市，與超過170家商業夥伴合作。本次授權協議包括預付款、銷售里程碑以及利潤分潤機制，並於協議期間設有其他商業條款。

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台新藥指出，APP13007的有效成分為超高效皮質類固醇丙酸氯倍他索，此創新劑型的新藥已於2024年獲得美國FDA核准，可以每日兩次，連續14天的方式給藥，用藥方式便利簡單，同時可迅速且持續緩解發炎與疼痛。

而台新藥原本的巴西市場商業夥伴Cristalia，由於在去年發生了管理層的重大變動並引發了研發及註冊工作的重整，台新藥與Cristalia已於今年5月完成了授權合約的終止。後續將把巴西市場交由Adalvo進行藥證申請及銷售工作。

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