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台塑化董座：建構台灣自產永續航空燃油供應鏈 今年供應量達5500噸

2025/05/29 09:27

台塑化股東會，董座曹明親自主持。（記者張慧雯攝）台塑化股東會，董座曹明親自主持。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化（6505）今日舉行股東會，董事長曹明表示，由於國際油價走低，相較於去年呼應政府油價凍漲政策損失百億元以上，今年損失應可下降，同時，近期建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，今年供應量達5500噸，邁出關鍵的一步。

曹明表示，今年在川普重回白宮後，帶來很多政策的變革，尤其全面性的與各國展開極具爭議性的關稅貿易戰，使全球供應鏈面臨極大挑戰，另一方面隨著台灣碳費制度正式上路，企業又將面對營運成本增加的壓力，在這樣艱難的經營環境下，會密切關注全球市場局勢，秉持靈活與彈性調整的經營策略，來確保競爭優勢。

曹明表示，台塑化也會持續推動製程優化，提高能源使用效率，並積極推動能源轉型與低碳產品開發。近期，運用既有產線建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，並與國內兩大航空公司簽署供油合約，正式展開策略性合作，預計今年供應量達5500噸，4月23號，華航與長榮從高雄、松山出發的國際航班，也首次使用台塑化自產的永續航空燃油，象徵在SAF實際應用上邁出關鍵的一步。

另外，台塑化持續拓展加油站據點，積極開發新客源，預期上半年市占率22.1%，在服務品質方面也不斷改善，近期推出「台塑石油APP」讓加油更便利，目前會員人數已突破40萬人。

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