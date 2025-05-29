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英業達打造新時代ODM骨幹 三階段部署生成式AI工廠

2025/05/29 09:12

英業達現已完成從數位基礎建設、數位分身到生成式AI工廠平台的三階段部署。（記者方韋傑攝）英業達現已完成從數位基礎建設、數位分身到生成式AI工廠平台的三階段部署。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）資深副總陳逸萍在產業論壇中指出，AI技術正驅動傳統工廠進入「製造3.0」階段，集團現已完成從數位基礎建設、數位分身到生成式AI工廠平台的三階段部署，讓員工能夠透過類似ChatGPT的語言平台，實時操作、診斷與管理製程，落實全場域智慧生產。

陳逸萍表示，英業達早在智慧製造浪潮興起前，便啟動內部轉型，將整廠打造成具備「5G骨幹、AI中心、資料中樞、全感測器系統」的智慧工廠。三大階段的變革分別為「製造1.0：數位基礎建設」、「製造2.0：數位分身與預測維護」、「製造3.0：生成式AI協作平台」。

陳逸萍說，集團於工廠數位化當中，包括導入5G O-RAN架構、布建內部網路、高密度感測器與AI視覺辨識設備，並部署AI AOI（自動光學檢測），進行表面貼裝（SMT）產線的即時瑕疵識別與判讀。這個階段核心在於打通「資料流」，讓生產資訊全面可視化、可追蹤。

隨後，製造流程進入數位分身（Digital Twin）階段，藉由物聯網（IoT）與感測器回傳訊息，建構每一台設備與產線的「虛擬鏡像」，讓管理系統可即時掌握設備狀態與產線效率。這樣的數位孿生模型有助預測設備故障點、優化排程並減少停機時間，為產線建立類似「健康檢查」機制。

而現在的英業達已進入製造3.0階段，最大特色為導入生成式AI與大型語言模型（LLM），建構內部專屬問答平台，工廠內每一位員工都可直接透過語言介面與系統對話，查詢設備狀況、故障解決方案、作業程序等資訊，透過真人與AI協作，大幅縮短學習曲線，把工廠變得更有效率。

AI應用遍及工廠12大領域

陳逸萍觀察，目前英業達智慧工廠中，AI已應用於超過12個面向，包括供應鏈管理、Cobots（協作機器人）、設備保養、產線優化、智慧品保、需求預測、連網工廠（Connected Factory）、訂單管理、異常分析與智慧診斷等，形成完整的AI生產網絡。讓資料流能夠徹底發揮效益，員工能直接「問機器」而不是「問主管」。

陳逸萍提到，AI不只是提升效率，更成為營運穩定性的核心保障。有鑑於全球ESG法規趨嚴、歐洲出口要求透明的碳排資訊，工廠不僅要會生產，更要會「解釋如何進行生產」。因此，AI製造已經成為產業轉型必要的關鍵結點，扮演從流程優化、能耗管理到可追溯紀錄的全方位角色。

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