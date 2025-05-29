美副總統范斯稱 : 人工智慧是「共產主義技術」! 原因曝光

美國副總統范斯警告加密貨幣支持者，要「密切關注」人工智慧產業。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）週三在拉斯維加斯舉行的比特幣大會上，對新興的科技行業文化戰爭發起了猛烈抨擊。《Marketwatch》報導，范斯將人工智慧稱為「共產主義技術」，並吹捧加密貨幣正在促進自由的力量。

據報導，范斯的評論對加密貨幣社群來說，無疑是火上澆油。因為拜登政府與中國非常相似，試圖對加密貨幣採取嚴厲措施，現今加密貨幣社群越來越鄙視拜登政府對數位資產監管的態度，並強調了人們對矽谷技術變革可能對華盛頓黨派力量的平衡產生持久和決定性影響而擔憂。

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范斯表示，加密技術具有令人難以置信的價值保守元素，那就是作為一種對沖手段，加密技術可以對沖華盛頓的糟糕政策。

他注意到，科技界非常聰明的右翼人士，往往會被比特幣和加密貨幣所吸引；而科技界非常聰明的左翼人士，往往會被人工智慧所吸引。

范斯說，雖然加密技術是一種「保守技術」，而人工智慧是一種「左傾或共產主義技術」有點「誇大其詞」，但他補充，這種分歧存在「基本事實」。他強調，人工智慧領域發生的事情，將對比特幣產生積極和消極的影響。

對於范斯的言論，賓州大學華頓商學院的研究結果在某種程度上支持了范斯的說法。據報導，賓州大學在去年11月進行一項研究發現，隨著美國政治保守主義的增強，人們對加密貨幣的信心也在增強。

同時，根據史丹佛大學政治學家安德魯霍爾及其同事本月稍早發表的一項研究，包括 ChatGPT、Google Gemini和Meta Llama在內的大型語言模型，被公眾普遍認為能夠回答偏左的問題。霍爾在研究摘要稱，我們發現，幾乎所有的人工智慧模型，都被認為明顯偏左，甚至民主黨人也是如此。

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