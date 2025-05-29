盧比歐: 美國將開始吊銷「中國學生」簽證

美國國務卿盧比歐稱，美國將開始吊銷中國學生的簽證。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼川普總統禁止哈佛大學不准收國際學生後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日表示，美國將開始吊銷中國學生的簽證，包括與中國有聯繫或在關鍵領域學習的學生。

盧比歐在聲明中表示，該部門還將修改簽證標準，以加強對來自中國和香港的所有未來簽證申請的審查。市場認為，這象徵川普政府對就讀美國大學的留學生進一步加強審查力道。

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盧比歐在X上發布的聲明中表示，美國第二大國際學生群體是中國、僅次印度，約占美國所有外國學生的4分之1。川普週三表示，目前哈佛大學有超過4分之1是國際學生，該校應該將這一比例限制在15%左右。

《路透》報導，在美國留學的中國留學生，已從2019年的約37萬人的高位下降到2024年約27.7萬人，部分原因是中美兩國之間的緊張關係加劇，以及美國政府加強了對一些中國學生的審查。

盧比歐前一天才要求美國在世界各地的駐外大使館，停止新增學生和交換訪問學者簽證的預約面試，因美國正在評估對申請人的社群媒體進行更嚴格審查。《路透》指出，根據美政府內部1份電報，美國國務院已暫停所有外國學生和交流訪客簽證申請人的新預約。

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