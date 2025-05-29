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社群媒體政策槓上其他國家 盧比歐宣佈新簽證限制

2025/05/29 09:24

美國國務卿魯比歐（左）、美國總統川普（右）。（法新社資料照）美國國務卿魯比歐（左）、美國總統川普（右）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普政府擴大與其他國家在社群媒體政策上的對抗，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣佈，對那些「審查美國人」的外國官員和其他個人實施簽證限制，這也包括那些針對美國科技公司的人。

《彭博》報導，盧比歐週三（28日）發佈聲明列舉了外國政府審查那些在美國受到保護言論的例子，並表示，外國人因為美國公民或居民在美國社群平台發佈貼文，就向他們發出或威脅要發出逮捕令，這樣的行為令人無法接受。

聲明並未清楚表明此舉的動機，也未表明這項措施是否針對特定官員或國家。不過，盧比歐在一則社群貼文中提到了拉丁美洲和歐洲，並表示，消極應對那些「試圖損害美國人權利的人」的日子已經結束了。

與此同時，美國國務院網站週二（27日）發佈的一篇文章，特別提到了歐盟的《數位服務法》（Digital Services Act，DSA），指控該法案被用來打壓異議。

這篇由美國民主、人權和勞工局官員撰寫的文章稱，現在獨立監管機構正在監管社群媒體公司，包括像X這樣的知名美國平台，並威脅對不遵守其嚴格言論規範的公司處以巨額罰款。

美國總統川普（Donald Trump）也嚴厲抨擊歐盟對美國一些大型科技公司的監管打壓，威脅要以懲罰措施反擊。

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