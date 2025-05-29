黃金3300美元關卡守不住 但華爾街仍喊買？

週三（28日）黃金價格持穩。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（28日）黃金價格持穩未有太大波動，投資人評估聯準會（Fed）上次會議紀錄，當中提到通膨和經濟衰退風險升高，強化黃金在全球經濟環境波動下，做為避險資產的吸引力，高盛週三也建議，在長期投資組合中把黃金配置的比例提升到超過正常水準。

紐約黃金期貨下跌0.2%至每盎司3294.90美元；黃金現貨價持穩，報每盎司3299.95美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「黃金市場最近一直有些波動，只對每天最新的基本面新聞事件有所反應，並沒有實質區性的價格走勢。」

Fed決策官員在5月6至7日的會議上坦言，未來可能面臨「艱難的權衡」，通膨和失業率同步上升，而且經濟衰退的風險升高。

5月決策會議正是全球貿易緊張局勢加劇之際，美國總統川普在4月初宣布激進的新關稅，但一個禮拜後開始延遲或減緩一些最激進的措施。

高盛週三建議在長期投資組合中把黃金配置的比例提升到超過正常水準，原因是美國機構的信譽風險上升、Fed正面臨壓力，且央行對黃金的需求持續存在。

投資人聚焦週四將公布的美國國內生產毛額（GDP）、週五的個人消費支出（PCE）物價指數，還有多位Fed官員的發言。

另一方面，數據顯示，在美國把貴金屬排除在進口關稅以外之後，瑞士4月從美國進口的黃金量暴增，達到至少是2012年以來最高單月水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法