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黃仁勳再點名台灣供應鏈！曝台積電美製晶片「這時」量產

2025/05/29 09:45

輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季財報，執行長黃仁勳在財報會議上提及台灣供應鏈。（資料照）輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季財報，執行長黃仁勳在財報會議上提及台灣供應鏈。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）台灣時間29日公告首季財報，執行長黃仁勳再度點名台灣供應鏈，並宣布多項與台灣業者的合作進展，其中包含在台積電（2330）亞利桑那州廠進行投片，目前製程驗證（Process qualification）正在進行中，預計在年底（year-end）前就能進行量產。

輝達於盤後公布2026財年第1季度業績，營收年增69%（季增12%）至440.6億美元（約新台幣1.3兆元），然而，由於美國向中國出口AI技術之限制，第2季輝達將面臨80億美元的損失。

黃仁勳在財報會議上逐一提到台灣供應鏈，他先表示，台積電正在亞利桑那州建設6座晶圓廠和兩座先進封裝廠，為輝達生產晶片，目前製程認證工作正在進行中，預計年底前開始量產。

他還指出，輝達正在和鴻海合作，建造百萬平方英尺的AI超級電腦工廠；緯創正在德州達拉斯建造類似規模的生產基地，而為了鼓勵和支持這些投資輝達做出了大量長期的採購承諾，對美國AI製造業的未來進行了深度投資，輝達的目標是在1年內在美國製造出從晶片到超級電腦。

黃仁勳也提到，在台灣本土，輝達與鴻海及台灣政府攜手打造台灣首座AI工廠，這項合作在Computex展會上正式宣布，象徵台灣在AI製造領域的自主能力提升。

他強調，每台GB200 NVL 72機架包含120萬個零組件、重達近兩噸，凸顯AI超級電腦製造的複雜性。

黃仁勳表示：「我們的合作夥伴正在做著非凡的工作。」隨著各國競相建設國家級AI平台，現在每個國家都將AI視為下1次工業革命的核心，這是個為每個經濟體提供智慧和必要基礎設施的新興產業。

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