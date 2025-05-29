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雪佛龍終止委內瑞拉業務、OPEC+未增產 國際油價應聲上漲

2025/05/29 09:49

國際油價週三（28日）上漲逾 1%。（路透）國際油價週三（28日）上漲逾 1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於 OPEC+ 同意維持現行產量政策不變、且美國禁止雪佛龍（Chevron）出口委內瑞拉原油，使市場對供應的擔憂加劇，國際油價週三（28日）上漲逾 1%。

美國西德州中級原油期貨上漲 95 美分，漲幅 1.56%，收每桶 61.84 美元。

布蘭特原油期貨上漲 81 美分，漲幅 1.26%，收每桶 64.90 美元。

投資人原本預期 OPEC+ 成員國將在本週稍晚的會議中同意增產。但OPEC+並未改變產量政策，但已同意建立一套機制，以為 2027 年的原油生產設定基準。

瑞穗證券能源期貨主管耶格（Bob Yawger）表示，與會的大多數產油國並無調整產量的彈性。他指出：「他們原本希望放慢增產速度，並阻止油價持續下滑，但情況並未如願發展。」

OPEC+ 的8個成員國將於本週六（31日）另外召開會議，預計將決定是否自7月起提高原油產量。高盛分析師認為，這8個國家在 7 月增產後，將維持產量穩定。

消息人士指出，雪佛龍週三終止其在委內瑞拉的石油生產、服務與採購合約，但計畫保留其在當地的直屬員工。在此之前，美國根據新的授權措施，禁止雪佛龍出口委內瑞拉原油，引發供應收緊的憂慮。

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