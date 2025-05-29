投資換關稅豁免？德媒曝賓士3大德國車企直接與美政府談判

德媒曝賓士等3大德國車企直接與美政府談判（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資換取關稅豁免？德國汽車製造商寶馬、賓士和福斯汽車正在與美國商務部就可能的關稅協議進行談判，希望利用其在美國的投資獲得一些關稅的豁免。

福斯、賓士和寶馬均拒絕就與美國政府的任何談判發表評論。

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根據德國《商報》報道，根據正在討論的方案，德國3大汽車製造商透過加大在美國的投資，以獲得出口到美國的汽車的免關稅額，但是這些具體的數額目前仍不清楚。

這些汽車製造商希望與美國商務部的談判能在6月達成協議。

路透報導，消息人士指出，自川普總統開始發出關稅威脅以來，汽車製造商已透露了一些在美國擴張的計劃。

賓士將從2027年開始在其阿拉巴馬工廠的產品線中增加其最暢銷的GLC SUV，寶馬正在考慮在其斯帕坦堡工廠增加班次，福斯旗下奧迪計劃在美國生產部分車型，儘管該品牌表示該計劃早於川普政府上台。

BMW是美國最大的汽車出口商，該公司敦促歐盟將美國汽車進口關稅從10%降至2.5%。賓士還從其位於阿拉巴馬的工廠（SUV生產中心）大量出口汽車。

第二位消息人士稱，根據正在討論的提議，德國汽車製造商將獲得從美國出口汽車的抵免，這些抵免可以從關稅中扣除。

德國汽車製造商一直是美國關稅政策的主要針對對象，而近期美國的關稅政策使本已深陷歐洲需求疲軟和激烈競爭的德國汽車業雪上加霜。

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