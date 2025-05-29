黃仁勳批美對中晶片管制根本錯了！卻小心未批川普稱「我信任他」

輝達執行長黃仁勳（右）週三在財報會議上批評美國對中國的晶片管制措施，但卻避談美國總統川普（左）。圖為今年4月兩人同台畫面。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管華爾街對輝達（Nvidia）週三（28日）公布的財報感到滿意，輝達執行長黃仁勳卻坦言，因無法對中國出貨，公司正錯失數十億美元營收。而儘管黃仁勳越來越多公開表達對出口管制政策的不滿，但他對總統川普本人的言論卻顯得格外小心，週三表示信任川普。

《CNBC》報導，黃仁勳在財報電話會議開場時，就對分析師們表示：「中國這個價值 500 億美元的市場，對美國產業來說實際上已經關閉，因此，我們必須對無法銷售或重新利用的庫存，進行數十億美元的減記。」

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輝達在第一季繳出亮眼成績，營收達 440 億美元，年增 69%，超出華爾街預期。儘管如此，黃仁勳對中國市場的限制表達了強烈不滿。

輝達表示，美國政府於4月通知，公司先前專為中國市場設計、已獲核准出口的 H20 晶片，現在需重新申請出口許可，相當於立即中止出貨，毫無緩衝期。美國政府表示，此舉是出於對國安風險的考量，防止中國取得先進 AI 晶片。

H20 是輝達在 2022 年拜登政府頒布 AI 晶片出口限制後推出的降規版本，目的在於符合出口管制規定。輝達指出，若能在整季持續出貨 H20 晶片，而非自 4 月接獲政府信函後中止，當季營收可望額外增加 25 億美元。因應出貨中斷，公司也對 45 億美元的相關庫存進行減記。

在黃仁勳看來，這些出口限制不僅對輝達造成損失，也不利於整體美國產業。他指出，即使無法取得輝達晶片，中國仍將持續發展 AI，並轉向華為等本土企業提供的自製晶片與技術。黃仁勳指出：「美國政策的前提，是建立在中國無法製造 AI 晶片的假設上，這假設本就站不住腳，如今更被事實證明為錯誤。」他強調說：「問題不在於中國會不會有 AI ，因為中國早就擁有了。」

當被問及輝達是否正在研發另一款針對中國市場的新晶片，或者預期美方是否會針對現行政策鬆綁時，黃仁勳表示，目前沒有替代產品，而最新的美國出口限制「相當嚴苛」。

但報導也指出，儘管黃仁勳越來越多公開表達對出口管制政策的不滿，但他對美國總統川普本人的言論卻顯得格外小心，不去批評川普。畢竟川普一向對批評他或與其唱反調的企業或個人採取強硬態度。

黃仁勳感謝了川普撤回AI擴散規定，該規定原計劃對大多數國家實施 AI 晶片配額。他也稱讚川普協助與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國達成合作協議，在中東建設大型資料中心。此外，黃仁勳強調，輝達正在美國本土打造最新一代晶片與系統，呼應川普將高科技製造業帶回美國的主張。

黃仁勳表示：「我們與川普總統在高度自動化製造的願景上立場一致。」對於川普的中國措施，黃仁勳說：「總統有他的計畫」、「他有他的願景，而我信任他。」

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