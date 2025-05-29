道瓊下跌244點！輝達財報公布 盤後轉強一度飆逾5％

AI晶片龍頭輝達於週三盤後公布財報，優於市場預期，週三收盤下跌0.51%，來到134.81美元，盤後轉強，一度漲逾5%。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三收低，聯準會公布上次會議紀要，與會者顯現出擔憂經濟不確定時期通膨上升，道瓊工業指數尾盤下跌244.95點、0.58%，其他標普500、那斯達克及費城半導體指數跌幅均逾0.5%。台積電ADR下跌0.78%，收在196.14美元。AI晶片龍頭輝達於盤後公布財報，優於市場預期，週三收盤下跌0.51%，來到134.81美元，盤後轉強，一度漲逾5%。

綜合外媒報導，聯準會週三下午公布五月會議紀要。與會者承認，未來幾個月他們可能面臨通膨和失業率上升的「艱難權衡」。

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輝達於盤後公布2026財年第一季度業績，營收441億美元，高於市場預期，較前一季度增長12%，與去年同期營收260.44億美元相比，首季營收增長69%，輝達盤後股價一度升逾5%。不過，輝達預測第二季營收將低於市場預期，預計美國對其向中國出口晶片的限制，將對其銷售額造成80億美元的損失。

道瓊工業指數下跌244.95點或0.58%，收42098.7點。

那斯達克指數下跌98.23點或0.51%，收19100.94點。

S&P 500 指數下跌32.99點或0.56%，收5888.55點。

費城半導體指數下跌26.67點或0.55%，收4834.42點。

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