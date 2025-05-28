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促進台美產業垂直整合 郭智輝：台灣強於製造能讓美國專注品牌

2025/05/28 21:55

經濟部長郭智輝表示，美國在創新發明做得非常好，而台灣在製造是一流等級，這樣互補模式頗有效益。（法新社、歐新社，本報合成）經濟部長郭智輝表示，美國在創新發明做得非常好，而台灣在製造是一流等級，這樣互補模式頗有效益。（法新社、歐新社，本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及如何促成台美在垂直供應鏈的整合，經濟部長郭智輝表示，美國在創新發明做得非常好，也就是從0到1，而台灣在製造是一流等級，在1到100做得非常好，這樣互補模式頗有效益，對美國而言只要專注在品牌。

郭智輝在今晚播出的網路政經節目「筱君台灣PLUS」上表示，觀察市場動向，AI軟體應用公司6成是美國廠商，台廠要服務先進科技大廠，勢必要就近服務客戶。

郭智輝表示，台灣與美國比較之下，美國企業喜歡發明、獨立研究，傾向將development（發展）與製造部分委託給其他公司，台灣在發明與創新的部分過去沒有做得那麼好，「所謂的0到1雖然不是做得那麼好，但是在1到100做得非常好，台灣做development（發展）做得很好，然後在manufacture（生產）做得更好，這個就是台灣的特色」。

郭智輝續說，好幾個產業事實上都可以依循這樣的型態，例如AI server（伺服器），鴻海做很大，緯創、廣達也有投入也做得很好，「台灣在製造上真的是世界一流的」，既能降低成本，又能增加效益。

郭智輝總結，所以對美國而言，美國只要專注在他的品牌，專注在他的新產品的創新發展，我覺得台灣今天不管在台灣製造也好，移到美國去製造也好，都能夠造福世界」。

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