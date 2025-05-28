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警示戶超標 金管會盯上3家國銀要求限期改善

2025/05/28 21:45

金管會訂出兩大監控指標，若有超標，必須提出改善計畫。圖為銀行局長童政彰。（記者王孟倫攝）金管會訂出兩大監控指標，若有超標，必須提出改善計畫。圖為銀行局長童政彰。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕強化控管警示戶！金管會銀行局指出，已經訂出兩大監控指標，若有銀行超出標準，除了發函通知，並要求銀行提出改善計畫，目前已經有三家銀行被示警。若無法改善，名字被會被揭露出來。

立委陳玉珍今天質詢指出，詐騙問題層出不窮，金管會已經祭出新的措施，實施成效如何呢？

銀行局長童政彰指出，金管會新設兩大警示帳戶監控指標，一旦銀行連續兩個月超標，即被打入「觀察名單」；若改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，今年七月，銀行的名字就會被揭露。

換言之，只要遲遲無法改善，銀行局就直接公布是哪一家銀行，由於這必然造成重大衝擊，相信業者會積極處理。

童政彰說明，兩大警示帳戶監控指標，分別是一、警示戶占比／存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／警示戶同業平均月增率。如果，這兩大比率同時超過100%，就會被打入「黑名單」。

對此，童政彰指出，對於三家銀行警示帳戶超標，銀行局除了打電話去示警提醒，並且發函要求該銀行，提出具體改善計畫。

金管會主委彭金隆表示，政府持續在打詐阻詐，持續投入，不過，詐騙集團也會觀察我們的一舉一動；換言之，很多的打詐行動是無法對外透露，以免被歹徒掌握相關太多訊息，反而讓詐團有機會鑽漏洞。

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