中信銀升級「家族辦公室服務」「邀約」5億元以上超高資產客群加入

中信銀行推出私人銀行「家族辦公室升級服務」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2012年起陸續在香港、新加坡、台灣推出私人銀行業務的中國信託銀行，鎖定歸戶往來資產規模達5億元以上的家族，正式推出升級版「家族辦公室服務」（Family Office Services），搭配「主動式投資諮詢服務」（Proactive Portfolio Services, PPS），並提供稅務法律諮詢，甚至協助培育將接班的第二代，希望為客戶的家族與企業量身打造專屬永續藍圖。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，中信銀的財管客戶中，手握3000萬元、1億元資金的人數眾多，但大多偏向投資，對於家族資產規模達5億元、10億元的超高資產客群，其龐大的家族財富傳承需求，則是目前急需提供服務的對象。

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這些超高資產客群，需要的服務有哪些？楊淑惠指出，服務項目涵蓋跨代、跨境、跨架構，需求複雜，關鍵是如何協助客戶梳理涵蓋國內外、動產不動產、股權等龐大資產，釐清資產內容後，才能針對客戶需求給予建議。

這些超高資產客群為何需要提前規劃財富傳承？楊淑惠解釋，主要在「複雜度」，她舉例，一個家族有幾百張保單、各類投資，還有四散在各國的不動產及投資公司，因為各國的法規不同，不動產價值各異，若家族成員眾多，買賣土地都有困難，因此需要家族辦公室提前規劃傳承。

楊淑惠以親身經歷指出，許多高資產族面臨的問題，在於第一代過世後，繼承人「沒錢繳稅」，雖然家族富裕但手中「無現金」，因此，經常在與這類高資產客戶深談後，才發現「沒有留給孩子現金」，因此需要協助客戶，為了未來必須繳交的稅負，提前規劃累積現金。

中信銀行「家族辦公室服務」採邀約制，結合稅務、法律、投資、股權、不動產等跨領域顧問，結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理與法人金融客戶關係經理，搭配家族辦公室服務團隊（Family Office team）、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，量身整合解決方案。

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