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精誠AI應用與國際布局加速 5大策略拚成長

2025/05/28 19:01

精誠今日舉辦股東會。圖為精董事長林隆奮。（資料照）精誠今日舉辦股東會。圖為精董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日於股東會中決議配發現金股利每股5.2元，並稅力改選11席董事。展望未來，董事長林隆奮表示：生成式AI正掀起新一波企業轉型浪潮，精誠持續以數據為核心、軟體為驅動，善用AI演算法，將AI應用深入導入百工百業的營運場景。

林隆奮指出，精誠持續為客戶提供精準有效的AI解決方案，而面對全球市場的變局，精誠在上半年設立東南亞營運總部，協助台商深化海外布局，串連大中華與東南亞市場，靈活因應經濟情勢變化，這也是支持公司持續邁向成長、提升服務營收佔比的重要機會。

展望下半年，精誠表示，將聚焦5大成長策略，包含擴大AI領域投資與佈局，透過橫向結盟建立「AI+生態圈」，整合技術、人才、行銷與國際合作資源，強化AI服務定價能力，成為最懂AI的資訊服務公司。

精誠指出，將持續推動新型態服務、創造差異化加值服務，提升定價能力與毛利率表現、聚焦發展東南亞與日本等區域化市場，並透過合資、併購、聯盟與授權等多元手段，持續尋求成長機會，選擇具營運綜效的標的進行外部成長佈局。

此外，精誠也表示，也將陸續推動旗下具潛力的子公司上市櫃計畫，為集團創造更大營運價值，朝向永續成長目標前進。

此外，精誠今也順利完成董事改選，共選任7席董事及4席獨立董事，其中有4名女性成員。7位董事成員分由林隆奮、黃亭融、黃祈融、蕭崇河、謝金河、吳正煥以及朱曉幸，其中朱曉幸為台灣大哥大股份有限公司法人代表；4位獨立董事則由賴建華、鄭文鋒、黃大倫以及陳縕儂擔任。

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