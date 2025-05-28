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SEMI呼籲美國政府審慎推動半導體關稅政策

2025/05/28 18:53

SEMI呼籲美國政府審慎推動半導體關稅政策。（路透示意圖）SEMI呼籲美國政府審慎推動半導體關稅政策。（路透示意圖）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）近日針對美國商務部依《貿易擴張法》第232條所啟動的半導體及製造設備進口國安調查，代表全球半導體產業正式提交意見書；SEMI建議，為強化美國本土供應鏈與產業韌性，政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，從而鞏固國家安全與經濟發展。

SEMI意見書中也指出，若以大範圍、未經預告的高額關稅調整貿易條件，可能改變既有貿易流向，影響與志同道合的盟友國間長期建立的合作關係，進而提高取得關鍵資源投入的難度，對美國本土產業的創新力與競爭力將造成潛在壓力。

SEMI呼籲相關政策的制定，應以可行性、長期性且具前瞻性的方式推動，同時兼顧美國本土產業，以強化國際供應鏈的韌性與穩定性。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體是一個由全球協作驅動的產業體系，政策推動更應兼顧產業實況與國際合作。台灣長期在晶圓製造、封裝測試領域發揮關鍵價值，SEMI將持續發揮國際平台的影響力，協助政府與產業緊密合作，並攜手全球夥伴共同推動開放、永續、共榮的產業發展。

SEMI意見書提出三大政策建議，以推動全球協作與產業共榮，認為全球半導體供應鏈高度分工，許多關鍵環節仰賴具備專業能力與資源的少數企業，且多數合作夥伴分布於與美國維持長期戰略關係的國家，對美國國內產業發展與出口市場均至關重要。

SEMI也表示，推動「友岸外包（friend-shoring）」合作模式，深化與理念相近的夥伴關係，將有助於建立更具韌性與信任基礎的全球供應鏈。

在此背景下，SEMI提出三項政策建議，強調應透過深化制度互信與國際協作，提升美國產業能量與供應鏈穩定性，同時避免過度依賴高額關稅或進口配額所帶來的風險。

在深化與志同道合夥伴的合作機制，SEMI建議，美國半導體與設備產業高度仰賴來自全球、歐亞等關鍵盟友國的供應與協作。SEMI強調，應持續強化跨國制度互信與合作機制，作為提升全球供應鏈穩定性與技術創新力的核心策略。

在延續與優化投資誘因方面，持續推動CHIPS Act、先進製造投資抵減稅額（Investment Tax Credit, ITC）與美國投資加速器計畫等政策工具，吸引長期資本投入與產能擴建，並簡化法規流程，提升設廠效率與成本競爭力。

建立半導體人才發展戰略方面，因應人才需求，SEMI建議擴大STEM 教育、加強技術職能訓練，並鼓勵留才具備先進技術背景的高階國際人才，支撐產業長遠發展。

關稅措施設計應兼顧精準、漸進、具彈性三原則，針對潛在的關稅或進口配額政策，SEMI 表示，若美國商務部在《貿易擴張法》第232 條下認定有國安風險並啟動貿易調整，相關措施應具精準性，並採分階段推動，避免對既有供應鏈造成不必要影響。

SEMI也指出，政策應考量不同類型半導體、半導體製造設備（SME）及其衍生產品的產業特性與供應鏈結構，並評估關鍵投入品的取得難易，以及將部分供應環節從非盟友國轉移至盟友國的可行性與影響。

針對潛在的關稅政策，SEMI進一步建議美國政府，可遵循三項原則。

一、精準性（Targeted），聚焦實際風險來源，避免政策適用範圍過廣，影響無相關的半導體子產業。

二、漸進實施（Phased），採取逐步、分階段的方式推動政策，讓產業有充足時間進行調整與應對，並降低對既有供應鏈的衝擊。

三、保留彈性（Flexible），設立排除機制（Exclusion）與產業諮詢與溝通的管道，避免同一產品於多項政策下遭遇重複課稅（Tariff Stacking），影響關鍵材料與零組件供應的穩定性與可預期性。

SEMI認為，半導體產業的永續發展仰賴開放合作、長期投入與制度信任。未來，SEMI將持續發揮國際平台的關鍵角色，與各國政府與產業緊密協作，同時深化與歐洲、亞洲等志同道合夥伴的全球連結，攜手推動產業在國際競爭與地緣變局中持續穩健前行。

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