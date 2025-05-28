晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

合庫銀暫停受理土建融整批分戶房貸 對房市前景看法保守

2025/05/28 18:35

合庫銀保守看待房市前景，暫停受理土建融整批分戶房貸。（資料照）合庫銀保守看待房市前景，暫停受理土建融整批分戶房貸。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控今日舉行線上法人說明會，旗下子公司合庫銀重申對今年房市前景保守看法，惟因案件量大，審核期間拉長，合庫房貸仍有「排播」情況，為避免信用資源過度流向不動產，合庫目前已經暫停受理土建融整批分戶房貸。

合庫銀目前在《銀行法》第72條之2的不動產放款比例為28.46%。不動產授信集中度接近36%。

合庫銀表示，目前房貸餘額約在8000多億元，去年房貸業量年成長1成以上，對於全年房貸業務展望，由於合庫以首購為主，搭配新青安承作量能，雖然整體房市趨於觀望，但對房貸業務影響相對有限，預估今年仍將持續成長。目前合庫首購族利率2.6%起跳。

提到房貸的「排撥」情況，合庫銀主管說明，雖有排撥現象，是因為案件量大，導致審核期間拉長。

另外，合庫銀對土建融市場展望保守，為調整全行授信結構，避免信用資源過度流向不動產市場，採取個案擇優承作原則，目前已暫停受理土建融整批分戶房貸，對於該行整批分戶房貸續約的額度也有部分調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財