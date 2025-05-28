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資安攻擊頻傳 互動資通力推數位治理中樞平台

2025/05/28 18:29

資安攻擊頻傳，互動資通GECP私有雲部署熱度暴增。（業者提供）資安攻擊頻傳，互動資通GECP私有雲部署熱度暴增。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣是資安網攻高風險區域，資訊服務業者互動資通今日表示，在資安要求下，「私有雲部署」成為企業與政府機關強化防禦體質的首選，該公司的GECP（政府與企業數位治理中樞平台），憑藉資料自主可控與私有雲特性，成為市場高度關注的資安解方之一。

台灣受資安攻擊情況嚴峻，今年勒索軟體、惡意攻擊事件頻傳，重創多家醫療院所與上市櫃公司，也傳政府單位遭鎖定，引來高度關注。

互動資通董事長郭承翔指出，GECP是數位轉型的基礎平台，更是數位治理的核心中樞，透過私有雲部署、資料留存內部的自主控管機制，協助企業降低遭受外部攻擊的風險，特別適用於必須符合資安法規與資料保密規範的機構。

互動資通指出，近年來大型金融機構、醫療體系等單位皆陸續導入GECP，該平台除資安訴求外，高度整合和協助企業建構其專屬生態系，擁三大核心平台包含team+內部協作平台、外部互動平台Safesay和落地AI整合平台，因此備受企業等各單位青睞。

郭承翔表示，當企業提出需求，互動資通會提供數位轉型總體顧問服務，由顧問與企業進行討論，將需求彙整，公司會成立專案小組協助進行解決方案設計，依據需求供彈性選配模組，滿足企業使用情境。

埔里基督教醫院資訊主任陳清堯表示，過去醫院傳統使用消費型通訊軟體進行工作溝通，潛藏個資外洩與管理風險，且缺乏企業所需的組織整合、權限控管與訊息稽核等客製化管理功能。

而醫療機構近年選擇相繼選擇導入具備高度資安保障、可整合既有HIS系統、並由在地團隊互動資通提供維運與支援的team+內部協作平台。

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