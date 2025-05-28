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彰銀首季獲利年增近8％ 海外營運占比翻倍成長

2025/05/28 18:17

彰銀首季獲利年增近8%，海外營運占比翻倍成長。（資料照）彰銀首季獲利年增近8%，海外營運占比翻倍成長。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）今日召開線上法人說明會，彰銀第一季合併稅後盈餘41.35億元、年增7.92%，每股稅後盈餘0.37元，其中，海外放款大幅成長23.49%，也推升彰銀海外獲利佔比由年底12.4%提升至23.7%，出現翻倍成長。

彰銀今日法人說明會由發言人鄧秀娟副總主持，鄧指出，彰銀第一季獲利持續成長，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE），分別為0.13%及2.03%。資產品質方面，逾放比率維持在0.16%，覆蓋率提高至794.87%。在利差部分，淨利差 （NIM）持續逐季成長，來到0.86%；整體利息淨收益年增逾16%以上，反映資產配置及負債結構調整成效。

在業務推展方面，彰銀第一季放款年增率達8.07%，其中房貸成長達10.06%，海外放款更大幅成長23.49%，整體收益動能明顯提升。財富管理業務同樣表現出色，首季手續費收入年增11.05%，主力為保險代理與信託業務，顯示彰銀持續聚焦高保障保險、投資等級債券與結構型商品，同時強化高資產客戶經營與多元通路整合，維持整體財管營收占比成長。

而彰銀海外獲利佔比更由2024年底的12.4%提升至23.7%，前三大獲利市場為香港、美國與英國。新據點方面，澳洲雪梨、加拿大多倫多及馬來西亞納閩的設立作業進展順利，有助擴大對「新南向」與「新東向」市場的深耕與金融服務延伸。

針對當前全球金融市場波動，特別是美國關稅政策與資金成本變化，彰銀在資產配置上積極調整，強化政府公債與高評等金融債比重，並靈活運用FX SWAP操作，以確保資金流動性與風險控管彈性。對於出口美國比重較高的企業客戶，彰銀已啟動授信追蹤與融資支援，以協助企業降低營運風險。

展望後勢，面對全球總經環境仍充滿變數，包括美國財政與貨幣政策動向、主要央行利率調整時程，以及貿易與區域風險，將繼續牽動金融市場與實體經濟走勢，彰銀表示，將持續關注全球市場動態，調整營運策略，穩健應對潛在風險。

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