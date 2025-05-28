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迎廣下半年看樂觀 馬來西亞廠、美國廠預備

2025/05/28 18:10

迎廣今日舉辦法說會。圖為總經理黃國輝。（記者歐宇祥攝）迎廣今日舉辦法說會。圖為總經理黃國輝。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠迎廣（6117）總經理黃國輝今日表示，因關稅90天緩衝期，第二季伺服器客戶拉貨回到正軌，表現將轉佳、單季伺服器比重將回到50%以上，下半年目前看樂觀，唯憂關稅、匯率干擾，持續觀察局勢變動；且產能佈局推進，美國廠已準備好，馬來西亞廠10月底投產。

迎廣第一季稅後淨利4354萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.48元，前4月累計營收則為9.77億元，年減2.44%。

第一季伺服器營收比重為42.3%、電腦機殼則佔38.8%、電源供應器4.6%、散熱模組1.5%，其他產品則佔12.8%，伺服器比重較去（2024）年平均佔比的56%下滑，不過迎廣預期第二季比重將重回50%以上。

從區域別的營收比重來看，第一季迎廣仍以國內客戶佔大宗、比重為38.6%，亞洲客戶佔比24.6%、歐洲客戶佔比17.8%、美洲客戶則佔比16.1%，其他區域別則為2.9%。黃國輝說，因美國客戶佔比不高、加上機殼產品的限制，急單拉貨情形不顯著。

針對產能佈局，迎廣現有產能主要位於桃園。黃國輝指出，迎廣已佈局馬來西亞廠與美國系統組裝廠，馬來西亞廠能生產伺服器機殼與系統組裝業務，以搶佔東協客戶、並將觸角延伸到中東市場，預計10月底投產，未來3年營收比重要達50%；美國廠已具備生產能力，現正待客戶驗證與測試，尚無貢獻營收。

而針對水冷機櫃業務發展，黃國輝則說，因伺服器產業與產品趨勢都走向水冷散熱，迎廣目前已經在出貨，且看未來大部分伺服器新產品都將採水冷，包含輝達（NVIDIA）GB200伺服器、部分B系列伺服器，以及部分通用型伺服器都改採水冷，未來需求將會維持成長。

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