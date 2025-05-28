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虧損尚未轉正 中橡董事長辜公怡：不會逃避營運改善責任

2025/05/28 17:57

國際中橡（2104）今（28）日召開股東常會，中橡董事長辜公怡（中）表示，面對市場供需失衡，虧損尚未轉正，雖有所果斷處置，他不會逃避營運改善的責任，並在會中向股東鄭重致歉。（中橡提供）國際中橡（2104）今（28）日召開股東常會，中橡董事長辜公怡（中）表示，面對市場供需失衡，虧損尚未轉正，雖有所果斷處置，他不會逃避營運改善的責任，並在會中向股東鄭重致歉。（中橡提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國際中橡（2104）今（28）日召開股東常會，中橡董事長辜公怡表示，面對市場供需失衡，虧損尚未轉正，雖有所果斷處置，他不會逃避營運改善的責任，並在會中向股東鄭重致歉。

2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止、美中貿易衝突升溫，通膨與高利率交互影響企業營運環境，國際中橡全年認列虧損27億元，每股虧損2.80元。

辜公怡表示，面對中國市場長年虧損，公司已於去年底敲定重慶廠出售，並於今年初開始關閉鞍山廠，2024年認列一次性損失12.4億元，正式結束多年虧損的廠區，轉向具成長潛力的地區重振旗鼓。

他強調，公司正積極布局印度與土耳其市場，並持續推動產品高值化與技術升級，奈米碳管的研發也已取得初步成果。

他最後表示：「誠如我們的產品碳黑一樣，看似黯淡，卻能吸收所有光源、創造深層力量。中橡正在進行一場深層轉型，承諾將竭盡所能，不負股東所託。」

國際中橡總經理李超儒表示，中國市場未來將以馬鞍山廠「全產全銷」為營運目標，並於下半年導入蒸氣銷售，強化營收結構。

印度CCET新廠生產穩定，預計6月啟動第4條產線，掌握印度內需市場的穩健成長，以全產全銷為目標進一步改善現金流。

臺灣林園廠則已於2024年完成歲修與鍋爐更新，未來將持續拓展導電碳黑的銷售，同時掌握奈米碳管研發的技術突破，積極規劃投產。導電碳黑方面，2025預估全年可銷售5,500噸，幾乎多出2023銷量的一倍，預計將創銷量新高。

他並指出，國際中橡自1995年進入美國市場，所有產品皆在地生產，可有效避開關稅衝擊。

觀察Bridgestone及Good year等客戶，呼應美國製造回流政策已宣布在美擴廠，未來可望提升美國子公司CCC銷售動能。

為了掌握環保永續商機，與薛長興工業於美國Phenix合資興建北美最大規模的回收碳黑廠進展順利，規劃年產3萬噸環保碳黑與3.5萬噸TPO。

預計將於2027年投產，進一步強化集團於再生材料市場的領導地位，並能與傳統碳黑銷售相輔相成，提升客戶黏著度。

儘管全球政經環境不確定性仍高，在調整全球產能布局後，國際中橡將穩健推動產品升級，持續朝永續與高值化的轉型目標邁進。

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