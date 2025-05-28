關稅災難財？阿里巴巴美國訂單暴增

阿里巴巴稱，美中90天的關稅緩衝期促使美國中小企業爭相補充庫存。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發動的關稅戰造成全球企業經營動盪，不過在5月中旬，美國和中國宣布對雙方大部分商品暫停徵收90天的關稅後，連接全球供應商和買家的B2B交易平台阿里巴巴在美國的訂單暴增。阿里巴巴稱，90天的關稅緩衝期促使美國中小企業爭相補充庫存。

就在川普總統宣布美國暫時停止對中國進口產品徵收高額關稅幾天後，阿里巴巴網站的服裝、包裝、機械和節日裝飾等主要類別的訂單量和產品諮詢量激增。

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阿里巴巴向《現代零售》透露，5月12日當週，來自美國企業的訂單諮詢量同比增長40%，許多公司將臨時關稅減免視為在關鍵購物季節前增加庫存的關鍵窗口。

阿里巴巴擁有超過4000萬活躍買家和20萬家供應商，其規模和範圍使其擁有龐大的樣本，可以評估美國公司在川普政府影響深遠的關稅背景下的應對措施。該平台的核心供應商群體主要集中在亞洲，尤其是中國。

阿里巴巴是阿里巴巴集團的一部分，該集團還包括淘寶、天貓和全球速賣通。本月初，阿里巴巴報告稱，其包括Alibaba.com在內的國際商務批發業務較去年同期增長了16％，主要由於跨境相關增值服務產生的收入增加。

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