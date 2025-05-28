禁令+關稅雙殺！ASML市值一年蒸發逾1300億美元

ASML市值一年蒸發逾1300億美元。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美中科技戰升溫、美國對中出口管制加劇，加上川普關稅政策不確定性，荷蘭晶片設備商艾斯摩爾（ASML）在不到一年的時間裡，市值已蒸發超過1300億美元（台幣3.88兆元）。

《CNBC》報導，ASML股價於去年7月創下每股逾1000歐元的歷史新高，市值達4295億美元（根據標普智匯資料）。截至本週二收盤時，市值已跌至不到2970億美元。

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報導指出，由於美國加強對中國的晶片出口限制，以及川普上任以來威脅對半導體產業徵收關稅，半導體類股自去年以來一直在波動。ASML和其他歐洲半導體公司已經感受到了壓力。

資產管理公司Oddo BHF股票研究主管Stephane Houri在接受訪問時表示「所有相關設備製造商股價都下跌，因為市場把所有對美國限制中國的擔憂集中在這些公司身上。」他也提到，關稅問題與企業是否在人工智慧上過度投資的爭論，讓外界質疑對AI的需求是否真如預期強勁有所質疑。

人們普遍認為ASML是全球唯一一家能夠生產極紫外線（EUV）機器的公司，這為其提供了廣泛的競爭優勢。但ASML從未能夠將其最先進的機器運往中國，這切斷了其潛在銷售。ASML執行長Christophe Fouquet今年1月向CNBC表示，他預計2025年「我們在中國的業務比例將低於2023年和2024年的水平」。

報導提及，ASML並不是唯一一家面臨關稅和中國挑戰的公司。全球各地的晶片股都感受到了與中國和關稅相關的全球市場不確定性的壓力。

至於ASML是否還有上行空間？報導指出，如果美國與歐洲達成貿易與關稅協議，或許能減輕投資人疑慮。儘管面臨來自外部的壓力，分析師對ASML的評價仍偏正面。本月，富國銀行（Wells Fargo）在與ASML管理層會面後發布報告指出，ASML對2025與2026年的成長機會仍持正面態度，並強調三星與英特爾等企業正投入下一代晶片製造設備。

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