名師解盤》解豐銘：連假前追價意願不強 台股盤整守 21300 點

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

S&P Global 公布的美國5月製造業與服務業PMI初值皆達52.3，雙雙高於市場預期並穩居擴張區間，顯示實體經濟韌性仍在。但在此利多之下，總統川普重啟關稅工具使全球資本市場震盪。雖然華府宣布90天暫停對多數國家加徵對等關稅，並於5月與中國敲定初步協議，帶動股市短線回溫；然而對除英國、中國以外之主要貿易夥伴，談判進度停滯，令關稅陰霾未散。關稅不確定性推升成本端壓力，綜合銷售價格指數已連續三個月上行，並創2022年8月以來新高，通膨再度升溫的風險不可忽視。在貨幣政策方面，聯準會（Fed）多數決策委員傾向將利率維持在當前高檔更長時間，FedWatch最新資料仍顯示市場預估今年底前僅有兩次降息，政策寬鬆力度有限，對需求面的刺激效果亦相對中性。

雖然國際局勢動盪，台灣經濟仍穩定成長，上市公司第一季營收年成長18％，稅前獲利年成長28％，受惠美國對等關稅轉單與提前拉貨效應，上市公司4月營收年成長15％、累計營收年成長近17％。值得注意的是台灣近年被列為匯率操縱觀察名單，面對美國關稅談判壓力，新台幣5月初連續大幅升值，對於產業產生營運壓力，將陸續反映在第二季財報上。

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台股今日（5月28日）呈現開高走低格局，雖然川普暫緩對歐盟加徵關稅，加上美國消費者信心回升，激勵美股全面走高，但台股大型權值股賣壓沈重，午盤過後指數一度翻黑，加權指數終場上漲21.18點，收在21357.72點，成交量3213.88億元，雖然台股指數已彈升至自4月初位置，但融資金額從3月底3000億急速下降至2000億之後，目前僅回到2200億水準，市場資金並未大舉進場，反映投資人態度趨於謹慎。目前台股略顯疲態、週線下彎，操作建議仍需謹慎維持靈活操作策略，布局營收與獲利都成長，基本面佳的產業為主，包括AI相關、內需、原物料等族群。

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