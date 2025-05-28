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GDP保3有望！主計總處預測今年經濟成長率3.1％

2025/05/28 16:23

主計總處預測今年經濟成長率3.1%。（記者鄭琪芳攝）主計總處預測今年經濟成長率3.1%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年GDP「保3」有望！主計總處今（28日）公布第1季經濟成長率5.48%、較4月概估上修0.11個百分點，預測今年經濟成長率3.1%、較2月預測略下修0.04個百分點。

主計總處表示，貿易保護主義升溫及關稅政策不確定性，壓抑全球經貿動能，國際貨幣基金（IMF）4月將今年全球貿易量成長率預測由1月的3.2％大幅下修至1.7％；總體需求放緩將抑制部分產能過剩產業出口動能，但占我國商品出口比重近7成的電子零組件與資通訊產品，受惠於AI應用持續擴展，雲端服務業者及多數國家政府積極擴充算力，基礎設施投資需求強勁，加上相關組件供應與系統整合瓶頸已有效克服，可望帶動我國商品出口擴增。

另客戶端因應美國關稅政策提前備貨效應，預估今年上半年商品出口2757億美元，年增22.55％，下半年動能則轉弱，出口2420億美元，年減3.2％，全年出口5177億美元，年增8.99％；而來台旅客穩定增加則挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素，輸出實質成長11.44％、上修3.83個百分點。

民間投資方面，為因應AI商機的強勁需求，國內半導體及相關供應鏈廠商加速擴充先進製程及高階封測產能，研發能量亦穩健擴增，推升投資成長；但房市趨緩，以及地緣政治、外貿不確定性仍高，約制部分動能，預測今年成長5.77％、下修0.41個百分點。

另，國內就業市場穩健、薪資持續成長，以及上市櫃公司獲利良好，股利發放明顯增加，挹注家庭可支配所得，加上國人跨境旅遊熱度延續（與對應服務輸入互抵，不影響GDP），可望支撐消費動能，但全球經貿不確定性升高、金融市場劇烈波動等不利消費信心，約制部分成長力道，預測今年民間消費實質成長1.64％、下修0.48個百分點。

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