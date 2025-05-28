友通增進資源整合 強化一站式平台輸出能量

友通資訊今於法說會表示，將整合子公司與關係企業的研發與製造資源，從產品設計、技術整合到產線規劃，建構一站式服務平台。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕嵌入式主機板與工業電腦廠友通資訊（2397）今於法說會表示，將整合子公司與關係企業的研發與製造資源，從產品設計、技術整合到產線規劃，建構一站式服務平台，涵蓋邊緣運算設備、伺服器、工業用面板、自助服務機等，並提供整機組裝與系統測試，強化高品質、高可靠性的交付能力。

友通表示，嵌入式事業第一季主要成長動能來自智慧製造、防衛技術、醫療與嵌入式娛樂等領域，並積極推動全球在地化服務，推出高效輕型邊緣伺服器，滿足AI應用需求。網路安全業務則受惠美國主要客戶因應關稅調整，第二季出貨動能增強，ODM專案與在地製造同步加速，提升供應彈性。智能自動化方面，第一季營收年增58%，主因自動化設備與半導體市場回溫，以及子公司營運效益提升。

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面對地緣政治與全球貿易環境變化，友通強調將持續優化供應鏈韌性，北美市場聚焦高單價、差異化產品，強化在地整合能力；歐亞地區則擴大全球製造規模與技術支援體系，建構彈性全球交付架構，強化面對國際挑戰的應變能力，鞏固長期營運競爭力。

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