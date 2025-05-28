關稅、匯率夾擊 特力總裁何湯雄：企業自求多福、比氣長

美國啟動對等關稅風暴，特力（2908）集團總裁何湯雄（右）坦言，特力貿易從中國銷美訂單停擺，越南銷美訂單則非常忙，直言台灣「被川普予取予求」，廠商只能自求多福，比誰的氣長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國啟動對等關稅風暴，特力（2908）集團總裁何湯雄坦言，特力貿易從中國銷美訂單停擺，越南銷美訂單則非常忙，直言台灣「被川普予取予求」，廠商只能自求多福，比誰的氣長。

特力今天召開股東會，何湯雄會後表示，2018年美中貿易戰以前，特力貿易從中國銷美的營收比重高佔9成，一年逾5億美金，所幸趕緊南向轉進越南設倉儲，目前中國銷美營收比重已縮減至5-6成。

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4月初受美中對等關稅影響，中國銷美關稅一口氣從25%激增至55%，目前出貨已呈現停擺，現在客戶下單，除非願意吸收增加的關稅成本，特力貿易才會出貨。

越南出貨則非常忙，5月銷美營收比重已由2成成長至3成；特力貿易也正評估重啟泰國辦公室，加強東南亞布局。

他說，每次大環境動盪時，特力反而活得很好，小公司就很辛苦，直言川普關稅政策摸不清，企業只能自求多福，比誰的氣長。

面對新台幣兌美元急升，他指出，整體還是弊多於利，但特力貿易有些採購是以美元交易，有自然避險的效益，損失不會太大。

特力集團去年合併營收為367.7億元，貿易事業體占整體營收比重達50%、特力屋、特力和樂HOLA等零售事業體營收比重約46%。特力屋也正積極導入管家服務，瞄準銀髪族居家修繕商機，期帶動零售事業體營收逐年成長。

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