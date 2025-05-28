確保永續航空燃油品質 經部：訂定2項國家標準並強制列檢

經濟部標準檢驗局今年起將SAF納入應施檢驗範圍，確保品質符合規範。（標準局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕航空業約占全球碳排2％至3％，使用永續航空燃油（SAF）也成為國際低碳運輸的趨勢。經濟部標準檢驗局今表示，訂定SAF國家標準並將其納為強制性檢驗範圍，確保品質符合規範，並協助航空業達成SAF使用目標。

行政院已將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫一環，交通部今年推動國籍航空公司2030年SAF使用比例達5％，年需求量約12.2萬噸。

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標準局表示，SAF主要是以廢食用油等非石化原料製成的航空燃油，相較於傳統石化煉製航空燃油，SAF具減碳優勢，標準局已分別參考國際標準ASTM D7566及ASTM D 1655，制定並公布國家標準規定CNS 16221「含合成烴航空燃油」及CNS 2558「航空燃油」，作為國內航空燃油製造產業的依循規範。

標準局說明，兩項國家標準就不同製程產製的SAF訂定品質項目要求，包括總硫含量、蒸餾性質、銅片腐蝕性、熱安定性，及檢測方法。

標準局表示，已將SAF納入應施檢驗範圍，進口或國內產製的產品均須檢驗符合CNS 16221或CNS 2558國家標準規定，才能輸入或運出廠場，確保SAF供應鏈所供應的產品符合國家規範要求。

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