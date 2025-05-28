關稅談判釋善意！日擬購買1兆日圓美國晶片 輝達賺很大

消息人士透露，日本政府已提議購買價值高達1兆日圓的美國晶片，主要來自產業巨頭輝達公司。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本朝日新聞28日報導，據熟悉日美正在進行關稅談判的政府消息人士透露， 日本政府已提議購買價值高達1兆日圓（台幣2070億元）的美國晶片，主要來自產業巨頭輝達公司。

這項擬議的購買協議也將成為減少美國貿易逆差的籌碼。為了支持大規模晶片進口，日本政府計劃向國內企業，特別是營運資料中心的電信和科技公司提供補貼。

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輝達仍然是全球人工智慧晶片市場的主導者，在資料中心半導體市場佔有約80%的佔額。

由於美國晶片製造商依賴台灣台積電等供應鏈製造，在地緣政治緊張局勢下，促使川普總統將重點放在提高美國國內產量。

此外，日本也提出對美國晶圓、化學溶液等半導體關鍵零件製造的支援措施。日本官員強調建立有彈性的共享供應鏈的重要性，並強調加強合作將增強兩國的經濟安全。

日本首席貿易談判代表赤澤良聖最快將於5月30日在華府與美國官員舉行第四輪會談。這次會談是在日本首相石破茂與川普計劃於6月中旬在加拿大七國集團峰會期間舉行雙邊會談之前進行。雙方都希望七國高峰會前，部長級談判能先取得重大的進展。

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